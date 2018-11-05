Ещё
50-летняя Валерия поразила фото в банном халате
Далее:
Читайте также:
Ещё

50-летняя Валерия поразила фото в банном халате 

Дни.ру + ещё 5 35 минут назад
Фото: Дни.ру
Певица Валерия показала поклонникам весьма откровенное фото снимок. На опубликованном фото певица позирует перед камерой в одном лишь белом халате на диване.
50-летняя артистка рассказала своем в Instagram, что день у нее прошел очень насыщенно. После тяжелого рабочего дня она вернулась домой очень уставшей и, не успев даже смыть макияж, решила посмотреть телевизор.
@valeriya
В этот момент ее запечатлел муж Иосиф Пригожин. Известный продюсер любит "подловить" супругу в самые неожиданные моменты. Впрочем, поклонники певицы остались в восторге от внешнего вида артистки.
Напомним, Певица Валерия не скрывает, что пережила много тяжелых моментов. Однако артистка убеждена, что борьба со страхом и болью сделали ее сильнее.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Валерия опубликовала фотографию, на которой запечатлена в весьма провокационном виде. 50-летняя артистка позирует в черной кожаной кофте, рукава которой закрывают даже кончики пальцев, и в трусах (или чересчур откровенных шортах) в тон. Валерия, схватившись за голову, кричит.
Дни.ру: последние новости
"Я вам в ноги поклонюсь!": изменившаяся Аллегрова обратилась к народу Мстительная Джоли закрутила роман с бывшим мужем любовницы Питта Неожиданные детали беременности Меган Маркл
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Басков женится, но Лопырева больше не невеста43
Как вчера было: звезды до пластики21
Прошу совета: девственница в 27 лет91
В каком возрасте нужно начинать половую жизнь215
Прошу совета: как жить с парнем-пополамщиком286
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:48
Басков женится, но Лопырева больше не невеста
Звёзды
01:00
Беременная Татьяна Терешина снялась обнаженной
Звёзды
01:22
Финалистка конкурса красоты упала обморок на сцене
Красота
02:00
Как живут звездные отцы-одиночки
Звёзды
10:03
Люди, нереально изменившиеся в тренажерном зале
Здоровье
01:00
Стас Костюшкин узнал об измене жены из телепередачи
Звёзды
04:43
Как красавчики 80-90-х выглядят сегодня
Звёзды
11:53
Фото с Верой Алентовой вызвало неожиданную реакцию
Звёзды
05:33
Как попрошайки выманивают у вас деньги
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение