Было и прошло: первая любовь звезд

Ошибка молодости или настоящие чувства? Анджелина Джоли , Рианна и другие звезды в подборке BeautyHack о первой любви.

Была ли ваша первая любовь ошибкой молодости, проявлением юношеского максимализма или искренним светлым чувством? Сложно ответить однозначно. И звезды — не исключение.

Рианна

Еще до всемирной известности и романа с Крисом Брауном Рианна встречалась с Негусом Сили. На Барбадосе, родине певицы, общая подруга познакомила их на одной из вечеринок, и молодые люди сразу нашли общий язык: много шутили, смеялись и танцевали весь вечер. Первый бойфренд звезды в своем интервью британской газете Daily Mail признался:

«Я сразу понял, что она хочет стать звездой. Она никогда не говорила мне этого лично, но ее намерения четко выражались в уверенных жестах, пении и умении держать себя».

Однако почти сразу после начала романа Рианна переехала в Америку. Влюбленные пытались сохранить отношения, часами разговаривали по телефону, но все же расстались спустя некоторое время. Грустная история о любви и славе? Не думаем, ведь певица до сих пор поддерживает дружеские отношения со своей первой любовью, а он с большой теплотой отзывается о ней в любых интервью.

Марго Робби

Первым мужчиной, покорившим сердце Марго Робби, был Мэтт Томпсон . Молодые люди встречались в старшей школе, однако познакомились намного раньше, еще в начальных классах, где вместе учились.

Мэтт жил недалеко от дома актрисы в городе Голд-Кост в Австралии, часто приезжал по вечерам ради встреч с ней, водил на танцы, а в один из таких вечеров они поцеловались. В интервью австралийской газете Daily Mail Мэтт вспоминает:

«Когда ты растешь вместе с кем-то — это особенные чувства. Она всегда была прекрасна, но тогда еще была обычной девушкой».

Однако после окончания школы чувства постепенно угасли, и роман сошел на нет. Но и эта история со счастливым концом: бывшие возлюбленные смогли сохранить теплые дружеские отношения, до сих пор поддерживают общение и даже приглашают друг друга на семейные праздники. Есть чему поучиться.

Бейонсе

Сейчас мы можем представить Бейонсе только с Джей Зи , и многие думают, что эти отношения — первые в жизни певицы. Но задолго до встречи с мужем у звезды уже был длительный и серьезный роман с Линдаллом Локе. Молодые люди начали встречаться еще будучи совсем юными: Бейонсе было 12, а ее парню — 14 лет.

Но роман продлился достаточно долго — почти десять лет. В 1993 году Бейонсе c Линдаллом познакомила ее двоюродная сестра Келли Роуленд , и пара сразу обратила друг на друга внимание. В интервью британской газете The Sun Линдалл признался:

«Мы проводили много времени вместе: гуляли, ходили в кино или кафе. Мы просто были подростками, которые полюбили в первый раз».

Однако когда роман стал становиться серьезнее, появилась проблема — карьера Бейонсе. Певица уехала в первое мировое турне с группой Destiny’s Child, за время которого общение пары совсем прекратилось.

Дженнифер Лоуренс

Однажды в интервью американскому изданию W Magazine актриса призналась:

«Это прозвучит странно и пугающе, но я впервые поцеловалась ночью в лесу. Парня звали Кертис, и мы искали мою сбежавшую домашнюю черепаху».

Не знаем, нашлась ли черепаха, но первый школьный роман точно был недолгим. А первыми серьезными отношениями актрисы стал роман с Николасом Холтом . Актеры познакомились во время съемок фильма «Люди Икс: первый класс». Николасу понравилась открытость Дженнифер, ее смех и манера держаться.

Роман стремительно развивался, и через пару лет молодые люди даже стали жить вместе. Идиллия продлилась целых пять лет, но все же пара рассталась. Многие в Голливуде считают, что всему виной были растущие амбиции Дженнифер, но мы рады, что актеры смогли сохранить хорошие приятельские отношения. А какая могла бы быть пара!

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли была трудным подростком: рано начала встречаться с мальчиками, испытывала необъяснимую тягу к холодному оружию и вредным привычкам. От всех бед актрису спас Джонни Ли Миллер , который стал первым, с кем у нее завязались по-настоящему серьезные отношения. Пара познакомилась во время совместной работы над фильмом «Хакеры», где оба исполняли главные роли.

Вскоре после начала отношений влюбленные просто поехали в Лас-Вегас и поженились. Джоли была в кожаных брюках и белой футболке с именем будущего мужа, написанным собственной кровью, — креативный подход. Актриса вспомнила о своих чувствах во время интервью газете The Daily Mail:

«Однажды ты просто становишься чьей-то женой, чьей-то половинкой. Значит, что ты теперь не целостная личность? Что ты потерял себя?»

Так Анджелина начала постепенно отдаляться мужа, и вскоре пара рассталась. Надеемся, что после нескольких неудачных замужеств, в том числе громкого расставания с Бредом Питтом, актриса все же обретет свое счастье.