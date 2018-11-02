Ещё
Певица МакSим рассекретила жуткий диагноз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Певица МакSим рассекретила жуткий диагноз отца 

Дни.ру + ещё 7 5 часов назад
Фото: Дни.ру
Певица МакSим сообщила о смертельно опасном диагнозе. Популярная исполнительница сообщила, что у ее отца четвертая стадия рака.
Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) рассекретила жуткий диагноз отца, опубликовав на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, видеозапись. На ролике запечатлен, по всей видимости, сам родитель артистки. Мужчина поет под гитару.
"Не выпускай🖐🏻 4 стадия онкологии. 18 курсов химиотерапии. 27 курсов облучения. Еще 9 — головного мозга. Вроде все.. Папочка, как я рада, что мы это все прошли! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — сообщила Марина Максимова.
Певица сообщила и менее радостную новость. Оказывается, кроме ее отца Сергея Орефьевича, в больничной палате больше никого не осталось. "Здесь никакая сила неподвластна, только Бог! Любите жизнь! Любите родителей! Цените каждый момент.. Здесь и сейчас", — заключила исполнительница.
Многочисленные поклонники поддержали артистку и пожелали ей и ее отцу крепкого здоровья. "Здоровья вам и всем вашим близким!", "Бог обязательно поможет! Марина, главное не теряйте веру. Здоровья и сил вашему папе, да и вообще всем вашим дорогим людям. И себя берегите. Вы замечательный человек", "берегите своих родных насколько хватит сил, а главное будьте рядом", "Дай Бог здоровья ему и терпения! Это невероятно тяжело, но Вы молодец, что рядом с ним! Бог поможет!", "Молодец дятька, все хорошо будет, еще внучек научит на гитаре играть!", "Марин, здоровья твоим родителям и долгих лет жизни. И ты береги себя, родная наша)" — прокомментировали пользователи Сети.
Ранее певица сама боролась с болезнью. О загадочном недуге, который ей мешал жить и выступать, певица МакSим объявила летом. Она призналась, что вынуждена уйти со сцены из-за шума в ушах, головокружения и других пугающих симптомов. К счастью, уже в середине осени Марина дала концерт, дав понять, что смогла справиться с недугом.
Дни.ру: последние новости
"Я вам в ноги поклонюсь!": изменившаяся Аллегрова обратилась к народу Жена Сергея Жукова из "Руки вверх!" объявила о расставании Басков отказался от ребенка Лопыревой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что такое венец безбрачия и можно ли его снять8
Звезды, которые избавились от большой груди12
Вдовы звезд, которые больше не вышли замуж2
Почему нельзя есть много хурмы
Люди, нереально изменившиеся в тренажерном зале2
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:22
Финалистка конкурса красоты упала обморок на сцене
Красота
02:00
Как живут звездные отцы-одиночки
Звёзды
10:03
Люди, нереально изменившиеся в тренажерном зале
Здоровье
04:43
Как красавчики 80-90-х выглядят сегодня
Звёзды
11:53
Фото с Верой Алентовой вызвало неожиданную реакцию
Звёзды
05:33
Как попрошайки выманивают у вас деньги
Психология
13:23
Бьюти-тренды Хэллоуина, которые всегда в моде
Красота
02:24
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе
Звёзды
01:00
Знаменитости, получившие красоту от стоматологов
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение