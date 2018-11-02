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Как красавчики 80-90-х выглядят сегодня
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Как красавчики 80-90-х выглядят сегодня 

Рамблер 5 часов назад
В конце восьмидесятых— начале девяностых годов отечественный кинематограф пополнился плеядой молодых актёров-красавцев. О них грезили и юные девушки, и зрелые дамы, их боготворили и мечтали о мимолётной встрече. А как выглядят сегодня эти роскошные мужчины?
1. Дмитрий Харатьян, 58 лет. Редкая девушка не всплакнула, глядя на романтичного Алёшу Корсака в сериале «Гардемарины, вперёд!», которого и сыграл очаровательный блондин. Спустя три десятка лет Дмитрий по-прежнему в хорошей форме и продолжает активно сниматься в кино.
2. Александр Домогаров, 55 лет. Третья часть «Гардемаринов», «Графиня де Монсоро» и «Марш Турецкого» не состоялись бы без харизматичного и яркого Александра. Сегодня он слегка подрастерял привлекательность, да и злоупотребление алкоголем не прошло бесследно. Тем не менее, Домогаров продолжает работать в кино и театре.
3. Владимир Шевельков, 57 лет. Владимира сделали популярным те же «Гардемарины, вперёд!», хотя к моменту съёмок он уже был известным: на его счету была подростковая драма «В моей смерти прошу винить Клаву К.». После Шевельков склонился к режиссуре и занимался созданием рекламных ролик. Сейчас Владимир изредка снимается, режиссирует фильмы и ведёт тв-программы.
4. Сергей Жигунов, 55 лет. Ещё одна звезда, вспыхнувшая после исторического сериала про гардемаринов. Время ничего не изменило в жизни Сергея: он востребованный актёр, режиссёр и продюсер.
Олег Меньшиков, Владимир Машков, Марат Башаров — такие же кумиры миллионов, как и двадцать лет назад. Чем занимаются они сегодня?
Женский форум
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