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Маша Распутина перестаралась с фотошопом
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Маша Распутина перестаралась с фотошопом 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @masharasputina_official
В своем Instagram-аккаунте певица выложила снимок себя в купальнике, решив похвастаться фигурой, но перестаралась с ретушью. Фанаты не могут найти у Маши пупок.
Маше Распутиной 53 года, но она не изменяет своему стилю в молодости: с удовольствием носит короткие юбки, платья с глубокими декольте и сапоги на высокой шпильке.
В многочисленных интервью певица рассказывает, что с возрастом поддерживать фигуру ей становится все сложнее. Так, несколько лет назад Маше пришлось отказаться от мяса и усиленно заняться спортом.
Результаты своих трудов Распутина решила продемонстрировать на очередном пляжном фото. Однако подписчики снимок не оценили, поскольку сразу обратили внимание на неумелую ретушь: у певицы, которая позирует в открытом купальнике с поднятыми вверх руками, "расплылись" бока и грудь и исчез пупок. В комментариях поклонники Распутиной призвали ее "перестать в погоне за вечной молодостью портить фотографии" и "позориться".
Женский форум
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