Маша Распутина перестаралась с фотошопом

В своем Instagram-аккаунте певица выложила снимок себя в купальнике, решив похвастаться фигурой, но перестаралась с ретушью. Фанаты не могут найти у Маши пупок.

Маше Распутиной 53 года, но она не изменяет своему стилю в молодости: с удовольствием носит короткие юбки, платья с глубокими декольте и сапоги на высокой шпильке.

В многочисленных интервью певица рассказывает, что с возрастом поддерживать фигуру ей становится все сложнее. Так, несколько лет назад Маше пришлось отказаться от мяса и усиленно заняться спортом.

Результаты своих трудов Распутина решила продемонстрировать на очередном пляжном фото. Однако подписчики снимок не оценили, поскольку сразу обратили внимание на неумелую ретушь: у певицы, которая позирует в открытом купальнике с поднятыми вверх руками, "расплылись" бока и грудь и исчез пупок. В комментариях поклонники Распутиной призвали ее "перестать в погоне за вечной молодостью портить фотографии" и "позориться".