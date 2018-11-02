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Тимура Батрутдинова сосватали с мисс Финляндией
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Тимура Батрутдинова сосватали с мисс Финляндией 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: russianshowbiz
Юморист Тимур Батрутдинов является одним из главных звёздных холостяков страны. В новом выпуске «Comedyclub» очередным гостем стала Алина Воронкова, которая завоевала в этом году титул «Мисс Финляндия».
Тимур после завершения шоу сфотографировался с моделью и опубликовал снимок в соц. сети Instagram с подписью: «Я и мисс Финляндия, Алина Воронкова, налаживаем международные отношения. Сойдёмся?».
Многие поклонники оценили публикацию и написали, чтобы артист наконец-то задумался о создании семьи. Подписчики также прокомментировали, что Алина и Тимур будут достойной парой.
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