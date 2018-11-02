Тимура Батрутдинова сосватали с мисс Финляндией

Юморист Тимур Батрутдинов является одним из главных звёздных холостяков страны. В новом выпуске «Comedyclub» очередным гостем стала Алина Воронкова , которая завоевала в этом году титул «Мисс Финляндия».

Тимур после завершения шоу сфотографировался с моделью и опубликовал снимок в соц. сети Instagram с подписью: «Я и мисс Финляндия, Алина Воронкова, налаживаем международные отношения. Сойдёмся?».

Многие поклонники оценили публикацию и написали, чтобы артист наконец-то задумался о создании семьи. Подписчики также прокомментировали, что Алина и Тимур будут достойной парой.