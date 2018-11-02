Стас Костюшкин узнал об измене жены из телепередачи

Певец Стас Костюшкин опубликовал снимок в соц. сети Instagram, на котором изображены его жена Юлия и участник группы «Корни», Александр Бердников . Молодые люди находились на программе «Пусть говорят», где обсуждались очередные «щекотливые» темы.

Сам Стас обратил внимание на то, что под Юлией и Александром присутствует надпись: «Избили и прокатили: самый знаменитый в мире таксист и его русская любовь».

Певец в шутку прокомментировал пост: «Если включить телевизор не вовремя и без звука, то может сложиться мнение, что чувак из группы „Корни“ стал таксистом, а твоя жена с ним изменяет».

Поклонники оценили юмор артиста, а также добавили, что Юлия верная и любящая жена.