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Стас Костюшкин узнал об измене жены из телепередачи
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Стас Костюшкин узнал об измене жены из телепередачи 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певец Стас Костюшкин опубликовал снимок в соц. сети Instagram, на котором изображены его жена Юлия и участник группы «Корни», Александр Бердников. Молодые люди находились на программе «Пусть говорят», где обсуждались очередные «щекотливые» темы.
Сам Стас обратил внимание на то, что под Юлией и Александром присутствует надпись: «Избили и прокатили: самый знаменитый в мире таксист и его русская любовь».
Певец в шутку прокомментировал пост: «Если включить телевизор не вовремя и без звука, то может сложиться мнение, что чувак из группы „Корни“ стал таксистом, а твоя жена с ним изменяет».
Поклонники оценили юмор артиста, а также добавили, что Юлия верная и любящая жена.
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