Андрей Малахов проводит время с чужими женами

Телеведущий Андрей Малахов по-прежнему отдыхает в курортном немецком городе Баден-Баден. Подробности личной жизни шоумена вызвали бурную реакцию общественности, поэтому, судя по всему, он решил подлить масла в огонь.

Малахов опубликовал в своем Instagram снимок, на котором телеведущий запечатлен за трапезой. Зная предпочтения своих поклонников, телеведущий решил искрометно пошутить.

Шоумен заявил, что его отдых, конечно, не обошелся без знаменитых немецких сосисок, а также "жен губернаторов". Правда все эти прелести жизни были якобы оставлены за кадром.

Многие подписчики знаменитости оценили данный пассаж и пожелали кумиру приятного отдыха. "Ну вот так всегда! Самое интересное — за кадром…", — написал один из пользователей Сети. Справедливости ради стоит отметить, что весомая часть Интернет-аудитории по старой традиции принялась критиковать Малахова за методы, которые тот использует для наращивания рейтингов на телевидении.

Ранее ведущий поделился с общественностью снимком любимой супруги. На фото Наталья Шкулева резвится на кровати в номере отеля и выглядит счастливой.

Судя по всему, семейный отдых удался. Более того, Малахову удалось встретить в одном из музеев легендарного живописца и скульптора Георга Базелица.