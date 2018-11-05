Басков женится, но Лопырева больше не невеста

Отношения телеведущей и певца закончились так же неожиданно, как и начались.

Напомним, на торжественном приеме в Грозном Николай сделал Виктории предложение руки и сердца. Свадьбу назначили на 5 октября 2017 года. Торжество откладывалось по разным причинам. А из социальных сетей постепенно исчезли совместные фотографии жениха и невесты. Свой 35-й день рождения Лопырева отметила без Николая, а потом пропустила концерт Баскова в Кремлевском дворце…

На днях в прессу просочилась информация, что Виктория ждет ребенка.

В интервью « Комсомольской правде » Николай сообщил, что отец не он, а с Лопыревой они разошлись еще в январе этого года. Расстались по-дружески, часто созваниваются, но почти не видятся. Причин расставания Николай не раскрыл, но, скорее всего, это сумасшедшие рабочие графики звезд.

— У нас с Викой нет времени даже на романтические свидания, — не раз жаловался народный артист.

— Он женится, он обязательно женится, — тем не менее уверяет астролог Павел Глоба . — Если Николай считает, что сегодня стоит на вершине горы, абсолютно счастлив и это пик, то он заблуждается. На самом деле ему должно исполниться 42 года. Эта дата — поворотная в жизни Николая. Тогда он увидит настоящий взлет и встретит настоящую любовь.

15 октября Баскову исполнилось 42 года, и, судя по прогнозам Глобы, скоро на горизонте появится та единственная, с которой певец обретет семейное счастье.

— Все знают, что я человек верующий и особо не придаю значения астрологии, — признавался Николай. — Но после того, как факты, предсказанные Павлом ранее, реально сбывались, я стал прислушиваться к его прогнозам.