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Басков женится, но Лопырева больше не невеста
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Басков женится, но Лопырева больше не невеста 

WDay.ru 5 часов назад
Отношения телеведущей и певца закончились так же неожиданно, как и начались.
Напомним, на торжественном приеме в Грозном Николай сделал Виктории предложение руки и сердца. Свадьбу назначили на 5 октября 2017 года. Торжество откладывалось по разным причинам. А из социальных сетей постепенно исчезли совместные фотографии жениха и невесты. Свой 35-й день рождения Лопырева отметила без Николая, а потом пропустила концерт Баскова в Кремлевском дворце…
На днях в прессу просочилась информация, что Виктория ждет ребенка.
В интервью «Комсомольской правде» Николай сообщил, что отец не он, а с Лопыревой они разошлись еще в январе этого года. Расстались по-дружески, часто созваниваются, но почти не видятся. Причин расставания Николай не раскрыл, но, скорее всего, это сумасшедшие рабочие графики звезд.
— У нас с Викой нет времени даже на романтические свидания, — не раз жаловался народный артист.
— Он женится, он обязательно женится, — тем не менее уверяет астролог Павел Глоба. — Если Николай считает, что сегодня стоит на вершине горы, абсолютно счастлив и это пик, то он заблуждается. На самом деле ему должно исполниться 42 года. Эта дата — поворотная в жизни Николая. Тогда он увидит настоящий взлет и встретит настоящую любовь.
15 октября Баскову исполнилось 42 года, и, судя по прогнозам Глобы, скоро на горизонте появится та единственная, с которой певец обретет семейное счастье.
— Все знают, что я человек верующий и особо не придаю значения астрологии, — признавался Николай. — Но после того, как факты, предсказанные Павлом ранее, реально сбывались, я стал прислушиваться к его прогнозам.
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