Собчак запела в собственный день рождения

Актер Максим Виторган , муж Ксении Собчак, трогательно поздравил свою жену с днем рождения и показал поклонникам, как она поет под аккомпанемент скрипки.

"Праздник, который всегда с тобой! С Днем рождения, родная! И да пребудет с тобой сила тяги к самозабвенному безумству во веки веков!" — подписал видео Максим Виторган.

Фанаты оценили харизму и чувство юмора, однако чистота исполнения понравилась не всем.

"Медведь-то хорошо на ушко наступил и потоптался ещё там. Но главное, с какой харизмой и душой поёт!"

"Мне тоже скрипача жалко, так безупречно играет, бедные его уши это слышать рядом"

"Зато душевно! Человек получает удовольствие!"

"Люблю Ксюшу уже давно — она не такая как все, а больше всего в ней мне нравится — самокритичность, не боится смеяться над собой (это редкость среди звёзд)"