Ещё
Собчак запела в собственный день рождения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Собчак запела в собственный день рождения 

Рамблер 2 часа назад
Ксения Собчак продемонстрировала еще один свой талант.
Актер Максим Виторган, муж Ксении Собчак, трогательно поздравил свою жену с днем рождения и показал поклонникам, как она поет под аккомпанемент скрипки.
"Праздник, который всегда с тобой! С Днем рождения, родная! И да пребудет с тобой сила тяги к самозабвенному безумству во веки веков!" — подписал видео Максим Виторган.
Фанаты оценили харизму и чувство юмора, однако чистота исполнения понравилась не всем.
"Медведь-то хорошо на ушко наступил и потоптался ещё там. Но главное, с какой харизмой и душой поёт!"
"Мне тоже скрипача жалко, так безупречно играет, бедные его уши это слышать рядом"
"Зато душевно! Человек получает удовольствие!"
"Люблю Ксюшу уже давно — она не такая как все, а больше всего в ней мне нравится — самокритичность, не боится смеяться над собой (это редкость среди звёзд)"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
50-летняя Валерия поразила фото в банном халате101
Басков женится, но Лопырева больше не невеста97
Как вчера было: звезды до пластики21
Прошу совета: девственница в 27 лет121
Прошу совета: мне кажется, муж увлекся моей дочерью146
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:48
Басков женится, но Лопырева больше не невеста
Звёзды
01:00
Беременная Татьяна Терешина снялась обнаженной
Звёзды
01:22
Финалистка конкурса красоты упала обморок на сцене
Красота
02:00
Как живут звездные отцы-одиночки
Звёзды
10:03
Люди, нереально изменившиеся в тренажерном зале
Здоровье
01:00
Стас Костюшкин узнал об измене жены из телепередачи
Звёзды
04:43
Как красавчики 80-90-х выглядят сегодня
Звёзды
11:53
Фото с Верой Алентовой вызвало неожиданную реакцию
Звёзды
05:33
Как попрошайки выманивают у вас деньги
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение