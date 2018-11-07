Тело модели в белье ужаснуло фанатов

В преддверии модного показа Victoria’s Secret американская супермодель Белла Хадид опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в нижнем белье из новой коллекции бренда.

«Жду не дождусь, когда вы увидите всю прекрасную коллекцию. Я счастлива вновь принять участие в шоу, чувствую себя счастливой и здоровой, как никогда (все типы фигур уникальны и по-разному реагируют на упражнения и диеты)», — поделилась Хадид в описании к посту.

Пользователей соцсети ужаснуло тело топ-модели на снимке.

«Что с ней случилось? Она была стройной и здоровой, а то, что происходит сейчас — печально», — высказались одни.

«Я тебя люблю, но ты выглядишь нездоровой», — поддержали другие.

«Если то, что мы видим, — это здоровье и хорошая форма, я прохожу мимо», — сетовали третьи.

Однако к настоящему моменту публикация супермодели собрала почти два миллиона лайков.

В октябре британская благотворительная организация Beat, оказывающая помощь при пищевых расстройствах, осудила бренд модной одежды Topshop за слишком худую модель на рекламной фотографии.