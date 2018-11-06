Опубликовано фото Боярского без шляпы

По некоторым данным, в Сети впервые увидели фотографию, на которой знаменитый актер и певец Михаил Боярский изображен без шляпы.

Снимком "домашнего" артиста поделился в своем профиле Инстаграм его сын Сергей Боярский . К фотографии он сделал подпись, в которой объяснил, за чем так увлеченно следит отец:

«Отец смотрит Зенит-Ахмат через интернет со всеми вытекающими, в центре города с ним вечные проблемы. Чертыхается, что не могут петербуржцам показать игру любимой команды по телевизору. В бытность моего руководства телеканалом «Санкт-Петербург» договаривались, спонсоров привлекали, покупали права и показывали. Теперь, видимо, пытаются всех загнать на платные каналы и подписки.» (Прим.ред. — Орфография и пунктуация автора сохранены.)

Выложив подобную фотографию, сын Боярского удовлетворил любопытство множества людей, которые никогда не видели актера без головного убора. Некоторые из подписчиков Сергея отметили, что теперь было бы интересно увидеть мэтра без усов…