Назван самый сексуальный мужчина этого года

Самые разные рейтинги составляются, как обычно, ближе к завершению очередного года. Журнал People объявил самого сексуального мужчину этого года.

Им стал темнокожий актер из Великобритании Идрис Эльба . Сам мужчина, судя по реакции, не слишком ожидал, что может заполучить такой титул, однако пошутил, что, посмотрев в зеркало, понял, что действительно довольно сексуален. Актер отметил, что хоть звание и неожиданное, ему крайне приятно стать его обладателем.

Вы могли увидеть Идриса на экране, если смотрели такие фильмы, как «Прометей», «Рок-н-рольщик» и «Тор» от производства всем известной киновселенной.

В прошлом году издание People отметило в данной номинации американского музыканта Блэйка Шелтона.