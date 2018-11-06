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Назван самый сексуальный мужчина этого года
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Назван самый сексуальный мужчина этого года 

Рамблер 4 часа назад
Самые разные рейтинги составляются, как обычно, ближе к завершению очередного года. Журнал People объявил самого сексуального мужчину этого года.
Им стал темнокожий актер из Великобритании Идрис Эльба. Сам мужчина, судя по реакции, не слишком ожидал, что может заполучить такой титул, однако пошутил, что, посмотрев в зеркало, понял, что действительно довольно сексуален. Актер отметил, что хоть звание и неожиданное, ему крайне приятно стать его обладателем.
Вы могли увидеть Идриса на экране, если смотрели такие фильмы, как «Прометей», «Рок-н-рольщик» и «Тор» от производства всем известной киновселенной.
В прошлом году издание People отметило в данной номинации американского музыканта Блэйка Шелтона.
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