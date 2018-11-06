Звезды, устроившие публичные разборки 

В 2013 году разгорелся конфликт между продюсером Иосифом Пригожиным и Ксенией Собчак. Певица Валерия, супруга Иосифа, получила звание народной артистки, и это не понравилось Собчак. Она недвусмысленно намекнула, что Валерия получила звание вовсе не за музыкальные заслуги, а за политическую позицию. Сама певица устраивать разборки не стала, за неё это сделал муж. В результате разгорелась публичная перепалка, в которой были и обвинения, и разоблачения. Но Пригожин и Собчак — не единственные публичные персоны, которые прилюдно выясняли отношения.
Разбирательство между спортивным комментатором Василием Уткиным и телеведущей Тиной Канделаки стартовало после назначения Тины генеральным директором нового спортивного канала. По мнению Уткина, Канделаки не слишком хорошо разбиралась в спорте, он сомневался и в её способности руководить каналом. Он также заявил, что считает унизительным работать под началом Канделаки, на что последняя ответила, не выбирая выражений и перешла к личным оскорблениям. В конце концов ссора превратилась в затяжной конфликт, который длится и по сей день.
Чем не угодили друг другу Виктория Боня и Алёна Водонаева, что не поделили исполнители Децла и Басты, почему разругались Алла Пугачёва и Ирсон Кудикова, узнайте из видео.