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Наталья Штурм показала редкое фото дочери
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Наталья Штурм показала редкое фото дочери 

Eva.ru 2 часа назад
52-летняя звезда 90-х Наталья Штурм редко видит своих детей — старшая Елена уже давно живет своей жизнью, а Арсений проживает с отцом. Однако на днях дочь пригласила свою маму на ужин в одно из фешенебельных столичных заведений и кадрами редкой семейной встречи певица незамедлительно поделилась с общественностью.
Личная жизнь Натальи Штурм сложилась не очень неудачно. Артистка родила двоих детей, однако ее дом давно опустел. 29-летняя Елена живет своей жизнь вдали от отчего дома, а сын Арсений после развода родителей проживает с отцом Игорем Павловым и редко видит свою звездную маму. Однако если отношения со вторым мужем у звезды сложные и вопросы воспитания Арсения подвергаются постоянным обсуждениям на телевидении, то про Елену поклонники не слышат практически ничего.
Наталья не скрывает, что из-за работы недостаточно часто видит свою дочь, однако их отношения остались теплыми и близкими. Недавно Елена пригласила свою маму на ужин в ресторан, и за трапезой они обменялись новостями и обсудили наболевшие проблемы. Снимками с теплой встречи артистка поделилась с обывателями, которые часто интересуются жизнью ее старшей дочери, показав крупным планом свою наследницу.
@nataliashturm
К слову, хорошие отношения Наталья Штурм поддерживает и со своей мамой и убеждает фанатов, что все противоречащие этому сведения, распространяющиеся в СМИ, являются ложными и возмутительными.
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