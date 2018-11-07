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Раскрыто секретное оружие Питта против интриг Джоли
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Раскрыто секретное оружие Питта против интриг Джоли 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Брэд Питт и Анджелина Джоли готовятся к очередной битве за опеку над шестью детьми. Возможно, она окажется решающей, поэтому голливудский актер готов применить припрятанный в рукаве козырь.
Уже несколько лет длится бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта. Камень преткновения — опека над шестью детьми. Дело в том, что голливудская дива стремится завладеть ею целиком, а известный актер стоит на том, чтобы поделить опеку пополам.
Казалось, что скоро тяжба закончится, ведь летом суд постановил, что дело об опеке должно быть завершено к концу этого года. Однако недавно появилась информация, что Джоли и Питт продлили соглашение с частным судьей Джоном Одеркерком аж до июня 2019 года.
Ходят слухи, что Анджелина Джоли специально затягивает процесс. Якобы она то и дело озвучивает новые жалобы и заявления в адрес Брэда Питта в то самое время, когда, казалось бы, уже все решено и дело можно благополучно закрыть. К примеру, недавно актриса заявила, что артист не платит алименты на детей, поэтому не может претендовать на опеку.
Однако Питт сумел оправдаться, предоставив бумаги о том, что с сентября 2016 года перевел 1,3 миллиона долларов на детей и еще восемь миллионов — на покупку дома. Следующее заседание запланировано на 4 декабря. Несмотря на то, что его расценивают как предварительное, эксперты и близкие к актерам люди убеждены, что оно может стать решающим.
Говорят, Брэд Питт намерен применить секретное оружие против строящей козни ему Анджелине Джоли. В частности, голливудский актер еще раз докажет, что трезв как стеклышко с тех пор, как расстался с артисткой. А еще, если актриса будет дальше продолжать интриговать, намерен призвать на заседание суда детей.
"Дети могут свидетельствовать в предстоящем судебном разбирательстве, хотя в иных обстоятельствах Брэд на такое не пошел бы. Но это его дети и он намерен биться за них до конца!"
— цитирует близкого к актеру источника Radar Online.
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