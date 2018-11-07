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«Мне очень не нравилось позировать в нижнем белье»
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«Мне очень не нравилось позировать в нижнем белье» 

Harper’s Bazaar 37 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Пока Кендалл Дженнер, Джиджи и Белла Хадид активно готовятся к ежегодному шоу Victoria's Secret, Жизель Бундхен поделилась не самыми приятными воспоминаниями, связанными с ее дефиле для известного бренда.
Бразильская супермодель была "ангелом" на протяжении нескольких лет — с 1999 по 2006 годы. В своей автобиографии «Уроки: мой путь к осознанной жизни» (Lessons: My Path to a Meaningful Life) Жизель призналась, что ей было очень некомфортно позировать в откровенных образах: "Первые пять лет мне нравилось демонстрировать нижнее белье, но со временем я чувствовала себя все хуже и хуже, когда шла по подиуму, и меня фотографировали в купальнике или трусах". В голове у модели вертелась одна мысль: "Дайте мне хвост, плащ, крылья — что угодно, чтобы я хоть немного могла прикрыться!".
Бундхен решилась уйти из "ангелов" довольно простым способом: она взяла два клочка бумаги и написала на них "да" и "нет". Модель доверилась судьбе и кинула жребий: в итоге она вытянула лист с надписью "нет" и легко рассталась с Victoria's Secret.
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