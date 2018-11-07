Гагарина весит 54 кг, но все еще хочет похудеть

В очередном выпуске шоу "Пятница с Региной " певица призналась, что ей нужно сбросить вес.

Шоу телеведущей Регины Тодоренко пользуется популярностью у пользователей. Гостьей нового выпуска второго сезона стала известная российская певица Полина Гагарина

Она откровенно рассказала о том, что считает себя деспотом и тираном, чем немало удивила Тодоренко. После этого девушки сосредоточились на внешнем виде Полины, которому она уделяет много внимания. Гагарина призналась, что во время обеих беременностей набирала около 30 килограммов, которые потом тяжело сбрасывала. И хотя лишний вес от беременностей сегодня позади, Полина все равно чувствует себя некомфортно.

"Я вешу целых 54 килограмма, не могу сбросить свой последний килограмм, он все время скачет туда-сюда", — призналась Гагарина.