Звезды, довольные пластическими операциями

Мало найдётся девушек, которые были полностью довольны внешностью. Но если кто-то мирится с недочётами и спокойно живёт с ними, то другие не могут успокоиться, пока не превратят себя в идеал. Помогают им в этом пластические хирурги. Эти красавицы посетили клиники, когда им не было и 30, и, похоже, теперь удовлетворены собой.

1. Екатерина Варнава . Екатерина попала на телевидение ещё в начала двухтысячных, играя в КВН. Но популярной она стала только через несколько лет, став участницей шоу Comedy Woman. Сравнивая фотографии, на которых Екатерина запечатлена в начале карьеры, и нынешние, нельзя не заметить, что её лицо существенно изменилось.

2. Ксения Собчак . Юную Ксению сложно было назвать канонической красавицей: крупный нос и массивный подбородок не украшали её лицо. Поэтому она обратилась к пластическому хирургу и скорректировала внешность. Сейчас политик и ведущая выглядит более гармонично.

3. Кети Топурия. Кети довольно рано заявила о себе в качестве певицы и уже в 19 лет стала солисткой популярного коллектива «А’Студио». Однако внешность своей она, видимо, не была довольна. Пластический хирург помог ей решить проблему и теперь Топурия считается одной из самых эффектных и стильных женщин отечественного шоу-бизнеса.