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Звезды, довольные пластическими операциями
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Звезды, довольные пластическими операциями 

Рамблер 6 часов назад
Мало найдётся девушек, которые были полностью довольны внешностью. Но если кто-то мирится с недочётами и спокойно живёт с ними, то другие не могут успокоиться, пока не превратят себя в идеал. Помогают им в этом пластические хирурги. Эти красавицы посетили клиники, когда им не было и 30, и, похоже, теперь удовлетворены собой.
1. Екатерина Варнава. Екатерина попала на телевидение ещё в начала двухтысячных, играя в КВН. Но популярной она стала только через несколько лет, став участницей шоу Comedy Woman. Сравнивая фотографии, на которых Екатерина запечатлена в начале карьеры, и нынешние, нельзя не заметить, что её лицо существенно изменилось.
2. Ксения Собчак. Юную Ксению сложно было назвать канонической красавицей: крупный нос и массивный подбородок не украшали её лицо. Поэтому она обратилась к пластическому хирургу и скорректировала внешность. Сейчас политик и ведущая выглядит более гармонично.
3. Кети Топурия. Кети довольно рано заявила о себе в качестве певицы и уже в 19 лет стала солисткой популярного коллектива «А’Студио». Однако внешность своей она, видимо, не была довольна. Пластический хирург помог ей решить проблему и теперь Топурия считается одной из самых эффектных и стильных женщин отечественного шоу-бизнеса.
Женский форум1
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