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Чехова показала стройную фигуру у балетного станка
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Чехова показала стройную фигуру у балетного станка 

Passion.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: @achekhova
40-летняя телеведущая Анфиса Чехова показала отличную фигуру.
Анфиса Чехова тщательно следит за фигурой и пробует разные способы снижения веса. Недавно телеведущая рассказала о своих секретах красоты в микроблоге, а на днях выложила фото у балетного станка — занятия этим видом танца помогают ей держать себя в форме и работать над красивой осанкой.
Но иногда Анфиса, как и многие женщины, все же не видит результат — или просто хандрит. «Все позы кажутся мне фальшивыми, обработка не радует, эмоции через фотообъектив не передаются! Подождем до 16-го ноября, когда ретро-Венера нас покинет», — подписала Анфиса кадр, на котором она позирует у станка.
Пользователи отметили, что на фотографии Чехова выглядит невероятно стройной. Они написали множество комплиментов в адрес ведущей: «Красавица», «Такая стройная», «Вы еще больше похудели?», «Вы в отличной форме!». Кстати, недавно звезда представила свой новый проект на интернет-телевидении, в котором учит женщин любить себя. Шоу «Live, Love, Life c Анфисой Чеховой» — первое в России live-show для женщин. В своей программе телеведущая затронет темы здоровья, личных отношений, психологии, семьи и многое другое.
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