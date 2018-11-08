Чехова показала стройную фигуру у балетного станка

Анфиса Чехова тщательно следит за фигурой и пробует разные способы снижения веса. Недавно телеведущая рассказала о своих секретах красоты в микроблоге, а на днях выложила фото у балетного станка — занятия этим видом танца помогают ей держать себя в форме и работать над красивой осанкой.

Но иногда Анфиса, как и многие женщины, все же не видит результат — или просто хандрит. «Все позы кажутся мне фальшивыми, обработка не радует, эмоции через фотообъектив не передаются! Подождем до 16-го ноября, когда ретро-Венера нас покинет», — подписала Анфиса кадр, на котором она позирует у станка.

Пользователи отметили, что на фотографии Чехова выглядит невероятно стройной. Они написали множество комплиментов в адрес ведущей: «Красавица», «Такая стройная», «Вы еще больше похудели?», «Вы в отличной форме!». Кстати, недавно звезда представила свой новый проект на интернет-телевидении, в котором учит женщин любить себя. Шоу «Live, Love, Life c Анфисой Чеховой» — первое в России live-show для женщин. В своей программе телеведущая затронет темы здоровья, личных отношений, психологии, семьи и многое другое.