Красавицы, которых не узнать без макияжа

Знаменитости предстают на сцене и красных дорожках в эффектном виде. Их макияж безупречен, причёски великолепны, наряды подчеркивают достоинства фигуры. Но вот в обычной жизни они выглядят куда менее ярко, а некоторых звездных красавиц без мейк-апа и вовсе не узнать.

1. Шэрон Стоун . Актриса ратует за естественное старение, она никогда не пользовалась услугами пластических хирургов, но в свои 60 сохранила свежесть. Она не стесняется выкладывать в социальных сетях фото без макияжа, что в очередной раз доказывает, что Шэрон абсолютно уверена в себе.

2. Кэтрин Зета-Джонс . Красотка, покорившая сердца миллионов мужчин, на пороге пятидесятилетия даст фору многим более молодым коллегам. Когда Кэтрин показала фото, на котором она была без грима, некоторые поклонники осудили её, однако сложно не согласиться, что Зета-Джонс и в натуральном виде прекрасна.

3. Леди Гага . Певицу, чьё имя стало синонимом слова «фрик», до определённого момента вообще никто не видел без экстравагантного макияжа и сумасбродных нарядов. Но как только артистка показалась миру без слоя тонального крема, ярких теней и насыщенной помады, стало ясно, что за образом городской сумасшедшей скрывается очаровательная юная девушка.

А о том, как без макияжа выглядят другие известные женщины, узнайте из ролика.