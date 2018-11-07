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Женщины Николая Еременко увиделись на похоронах
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Женщины Николая Еременко увиделись на похоронах 

Рамблер 3 часа назад
Николай Ерёменко-младший ушёл из жизни в 2001 году, когда ему было всего 52 года. Внезапная кончина яркого актёра, одного из секс-символов советского кино, стала трагедией не только для его семьи, но и для армии поклонниц. Однако фильмы с участием Ерёменко до сих пор смотрят, а зрители восхищаются его талантом.
Кстати, актёрскую одарённость ему пришлось долго доказывать. Долгое время Николая воспринимали лишь как сына известного актёра Николая Ерёменко, и даже во ВГИКе в талант начинающего артиста мало кто верил. К тому же ещё в начале учёбы Николай влюбился в студентку МГУ Веру, но она отвергла его притязания. Тогда Николай все силы бросил на завоевание девушки и добился своего: Вера согласилась стать его женой и родила ему дочь Ольгу. Семейная жизнь дала Ерёменко силы для творчества: у него начала активно развиваться карьера, вышел блестящий боевик «Пираты XX века». Увы, киношные тусовки захватили ставшего одним из самых популярных в СССР артиста, он всё чаще предпочитал не тихую домашнюю гавань, а вечеринки. Во время одной из них Николай познакомился с Татьяной. Девушка поначалу не принимала женатого кавалера, но потом всё-таки сдалась. У пары завязался роман, но, даже несмотря на рождение общей дочери, Николай не спешил бросать жену.
Почему Николай всё-таки решил расстаться с законной супругой? Как он нашёл третью любовь? Где все три любимые женщины артиста встретились? Смотрите видео и узнайте о жизни Ерёменко-младшего больше.
Женский форум3
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