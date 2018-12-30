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Три брака Ирины Алферовой 

Рамблер 1 час назад
Актриса Ирина Алфёрова в 1995 году вышла замуж за коллегу Сергея Мартынова. Для Ирины это был уже третий брак, но именно он стал для неё судьбой: с Сергеем Ирина жив1т и по сей день и воспитала троих приёмных детей. Но путь к семейному счастью для неё не был простым.
Ещё студенткой Ирина оказалась в посольстве Болгарии, где познакомилась с сыном посла Бойко Гюровым. Поначалу у молодых людей завязались дружеские отношения, но потом они переросли в роман, завершившийся свадьбой. С супругом Ирина уехала в Болгарию, там появилась дочь Ксения. Несмотря на то, что новые родственники отнеслись к невестке хорошо, а девочку окружили заботой и любовью, Ирина так и не освоилась в чужой стране. Когда режиссёр Марк Захаров пригласил актрису в театр «Ленком», она моментально вернулась. И в первый же день работы познакомилась с талантливым артистом, любимцем советских женщин, статным красавцем и балагуром Александром Абдуловым. Абдулов стал новым избранником Ирины и принял её дочь как родную. Эта пара была самой красивой в СССР, миллионы поклонников обожали четы и восхищались ею. Увы, 17 лет спустя Ирина и Александр расстались.
Смотрите видео и узнайте, почему Алфёрова и Абдулов не ужились под одной крышей, что стало причиной ухода Ирины из «Ленкома» и как дети Сергея Мартынова приняли новую жену отца.
Женский форум
Звёзды , Видео , Марк Захаров , Ирина Алферова , Сергей Мартынов
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