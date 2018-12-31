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Все мужчины Аллы Пугачевой 

Рамблер 2 часа назад
Кто-то восхищается Аллой Пугачёвой, кто-то её осуждает. Но в любом случае, нельзя не признать, что эта харизматичная певица не зря занимает такое почётное место в российском шоу-бизнесе. Её дарование несомненно, а способность завораживать зрителей поистине фантастическая. Ещё в школьные годы Алла осознала себя певицей и до сих пор остаётся ею. За годы карьеры Пугачёва выпустили миллионы пластинок и исполнила песни на восьми языках. Но не только музыкальные достижения становились предметом обсуждения фанатов и завистников. Не меньший интерес вызывали яркий имидж артистки и её бурная личная жизнь.
Первой любовью молодой певицы стал Миколас Орбакас, литовский и советский артист. Его появление Алле предсказала гадалка, сообщившая, что девушка выйдет замуж за того, кого первым встретит в казённом доме. Миколаса Пугачёва встретила в цирке, куда пришла устраиваться на работу. Парень покорил её европейским лоском и стильностью, брак пара заключила довольно быстро. Но, несмотря на рождение дочери Кристины, супруги через четыре года после свадьбы расстались.
Кто стал следующим избранником Пугачёвым, когда Алла Борисовна познакомилась с юным поклонником Филей, за которого потом вышла замуж, и как образовался любовный треугольник «Киркоров-Пугачёва-Галкин», узнайте из видео.
Женский форум1
Звёзды , Видео , Алла Пугачева
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