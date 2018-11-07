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Муж Нюши рассказал о партнерских родах
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Муж Нюши рассказал о партнерских родах 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @nyusha_nyusha
Буквально вчера, 6 ноября, певица Нюша и ее супруг Игорь Сивов стали родителями. Первый ребенок артистки — девочка — родилась в одной из заграничных клиник. Для Сивова это третий ребенок — от предыдущей жены у Игоря есть двое детей. Имя малышки родители пока не раскрывают.
Сама Нюша, как и ее муж, сразу поделились событием со своими подписчиками в Инстаграме. Сивов рассказал о своих впечатлениях после партнерских родов — он присутствовал при появлении на свет дочери.
«Дорогие мужчины, я трижды отец, но впервые решился быть рядом с любимой на этом таинственном событии. Мужики — то, что я увидел и ощутил — это никогда нельзя ощутить в обычной жизни. После этого я уверен ещё больше в одном — ЖЕНЩИНЫ — это чудо и их нужно любить, холить и носить на руках. Ни один мужчина не справится с тем, с чем сталкиваются женщины при родах. Берегите своих женщин. Я теперь точно перестану вообще спорить, ворчать, высказывать свои упрёки какие-то своей ненаглядной и любимой супруге.» — обратился к мужской части своих подписчиков молодой папа. (Прим.ред. — Орфография и пунктуация автора сохранены.)
Женский форум2
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