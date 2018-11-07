Муж Нюши рассказал о партнерских родах

Буквально вчера, 6 ноября, певица Нюша и ее супруг Игорь Сивов стали родителями. Первый ребенок артистки — девочка — родилась в одной из заграничных клиник. Для Сивова это третий ребенок — от предыдущей жены у Игоря есть двое детей. Имя малышки родители пока не раскрывают.

Сама Нюша, как и ее муж, сразу поделились событием со своими подписчиками в Инстаграме. Сивов рассказал о своих впечатлениях после партнерских родов — он присутствовал при появлении на свет дочери.