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Экс-солистка «Миража» — о тяжелой депрессии
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Экс-солистка «Миража» — о тяжелой депрессии 

Passion.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Passion.ru
54-летняя певица Маргарита Суханкина впервые призналась, что 15 лет назад чуть не наложила на себя руки.
Экс-солистка популярной в прошлом группы «Мираж» Маргарита Суханкина редко рассказывает о своей личной жизни. Лишь в прошлом году она впервые поведала обо всех своих мужьях в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Тогда же певица призналась, что не смогла выносить ребенка, поскольку за год до этого сделала аборт.
А на днях в передаче «Светская хроника» Пятого канала Маргарита продолжила свою непростую историю. Оказалось, что после выкидыша врачи поставили звезде диагноз «бесплодие», и в то же время ее уволили из Большого театра, где певица выступала в опере. Любимый мужчина также ушел, и Суханкина не видела другого выхода, кроме как свести счеты с жизнью.
«Это был такой депрессняк. Это было такое состояние. Совершенно страшное. Но я вспомнила, что у меня есть родители. Они живы-здоровы. Просто у отца проблемы с сердцем. После меня тут же уйдет он. И что-то случится страшное с родителями. И вот это меня остановило», — эмоционально призналась артистка.
Маргарита смогла взять себя в руки, и ее жизнь постепенно наладилась. Она снова стала выступать, а спустя время решила усыновить сразу двух детей, взятых из приюта — родных брата и сестру Сережу и Леру. «Все лезут к детям, начинаются уси-пуси. Они такие же дети, как все! Я просто превращалась в волчицу, начинала огрызаться, хамить и вести себя достаточно резко. Меня, пожалуйста, склоняйте; все, что хотите, про меня говорите. Мне ничего не страшно, я все прошла. Детей не трогайте. Не надо», — заявила Суханкина.
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