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В Сети появились пикантные снимки внучки Ротару
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В Сети появились пикантные снимки внучки Ротару 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: Дни.ру
Пикантная фотосессия Софии Ротару — младшей собрала огромное количество восторженных отзывов. Поклонники восхищены красотой 17-летней модели.
София-младшая позирует в куртках, надетых на голое тело, без нижнего белья. Образ девушка дополнила ярким макияжем. Красота внучки Ротару сразила подписчиков наповал.
"А девочка-то выросла", — заметили поклонники. Потрясающая, шикарная, красивая — такими эпитетами награждали Софию не устававшие восхищаться комментаторы. Некоторые предположили, что этой фотосессией Ротару-младшая хотела привлечь внимание к премьере своей новой песни.
Два года назад девушка победила в номинации "Лучшая модель" на церемонии Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize в столице Украины. Но София еще и поет — так что не исключено, что пойдет по стопам своей знаменитой бабушки.
Сама же 71-летняя София Ротару выглядит отлично и даст фору любому из своих более молодых коллег. Артистка после смерти мужа Анатолия Евдокименко предпочитает проводить время с родными и очень редко выходит в свет. Напомним, Евдокименко умер в 2002 году после очередного инсульта. Убитая горем артистка тогда на полгода пропала с экранов. Она перестала сниматься и давать концерты, замкнулась в себе и наотрез отказывалась петь. Из депрессивного состояния певицу вытащил сын Руслан, который сказал ей, что нужно работать дальше и посвящать новые песни памяти отца.
Руслан подарил Ротару внука Анатолия и внучку Софию. Девушка унаследовала от бабушки красоту и, несмотря на юный возраст, уже покоряет мировые подиумы. Ей пророчат карьеру супермодели, пишет Teleprogramma.pro.
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