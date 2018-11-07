Ани Лорак показала подросшую дочку

Трогательный снимок появился в Instagram Ани Лорак. Певица опубликовала фото с дочкой. Пост за короткое время собрал около двухсот тысяч лайков.

Опубликованная фотография выполнена в черно-белых тонах. Ани Лорак и ее 7-летняя дочь позируют в белых футболках и джинсах. Подписывать кадр певица никак не стала, лишь поставила смайлик в виде сердечка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 7 Ноя 2018 в 2:43 PST Поклонники от семейного фото в восторге. "Красавицы", "Вы так похожи", "Копия мамы", "Двойняшки", — пишут комментаторы.