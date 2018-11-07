Ани Лорак показала подросшую дочку 

Трогательный снимок появился в Instagram Ани Лорак. Певица опубликовала фото с дочкой. Пост за короткое время собрал около двухсот тысяч лайков.
Опубликованная фотография выполнена в черно-белых тонах. Ани Лорак и ее 7-летняя дочь позируют в белых футболках и джинсах. Подписывать кадр певица никак не стала, лишь поставила смайлик в виде сердечка.
Поклонники от семейного фото в восторге. "Красавицы", "Вы так похожи", "Копия мамы", "Двойняшки", — пишут комментаторы.
Некоторые особо въедливые подписчики заметили на пальце артистки обручальное кольцо. Они предположили, что снимок архивный. Напомним, певица переживает развод с супругом Муратом Налчаджиоглу. На этот шаг Лорак решилась после того, как турецкого бизнесмена застукали в одном из караоке-баров Киева в компании молодой брюнетки.