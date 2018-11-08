Кристина Асмус высказалась о наболевшем

Кристина Асмус рассказала в соц. сетях о своем отношении к тренировкам. В детстве они с сестрой занимались спортивной гимнастикой. Приходилось терпеть ранние подъемы, изнурительные тренировки, жесткую диету. О праздниках, выходных, отдыхе не было даже речи, порой и на уроки времени не оставалось.

Актриса ненавидела эти занятия, и спорт не приносил ей удовлетворения, но родители настаивали на тренировках. Каким счастьем было бросить надоевшую гимнастику! Однако со временем оказалось, что артистка склонна к полноте, а на диетах сидеть не хочет. Вновь возникла потребность в посещении тренажерного зала.

Подписчики включились в диалог и рассказали о своем отношении к физической культуре и спорту. Многие признались, что покупают абонемент в зал, но не посещают его. Поклонники начали убеждать Кристину в том, что ей нет необходимости худеть.