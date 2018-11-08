Названо имя женщины года 2018

Стало известно, кому присвоили титул "Женщины года" по версии авторитетного издания Billboard. Список номинанток на столь престижное звание составляется ежегодно.

В 2018 году по версии музыкального издания Billboard титул женщины года было решено присвоить американской певице Ариане Гранде.

6 декабря в Нью-Йорке победительнице вручат награду.

Гранде особенно отметили за заслуги в музыке и за ее благотворительную деятельность. Певица славится своей активной жизненной позицией, она борется за равноправие женщин и мужчин, а также выступает против ущемления секс-меньшинств.

Вице-президент издания Росс Скарано отметил, что Ариана обладает необходимым мужеством. Именно за ее сильный характер и активную социальную деятельность и было решено присвоить звание именно ей.