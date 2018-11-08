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Названо имя женщины года
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Названо имя женщины года 2018 

Рамблер 3 часа назад
Стало известно, кому присвоили титул "Женщины года" по версии авторитетного издания Billboard. Список номинанток на столь престижное звание составляется ежегодно.
В 2018 году по версии музыкального издания Billboard титул женщины года было решено присвоить американской певице Ариане Гранде.
6 декабря в Нью-Йорке победительнице вручат награду.
Гранде особенно отметили за заслуги в музыке и за ее благотворительную деятельность. Певица славится своей активной жизненной позицией, она борется за равноправие женщин и мужчин, а также выступает против ущемления секс-меньшинств.
Вице-президент издания Росс Скарано отметил, что Ариана обладает необходимым мужеством. Именно за ее сильный характер и активную социальную деятельность и было решено присвоить звание именно ей.
Ранее престижного титула в разное время удостаивались такие знаменитости как Леди Гага, Мадонна и Селена Гомес. Последняя, кстати, становилась Женщиной года не единожды.
Женский форум
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