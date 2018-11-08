Какими будут звезды, если лишатся самых ярких черт

У каждого человека есть особенности внешности, которые делают его уникальным, будь то родинка на видном месте, разросшиеся брови, дефект зубов или крупный нос. Не лишены таких особенностей и звёзды, и зачастую именно эти «фишки» становятся самой запоминающейся составляющей индивидуальности. А что было бы, если бы знаменитости лишились бы своих уникальных черт? Посмотрите на фотографии и решите, стали селебрити эффектнее без фирменных «фишек».

1. Актриса и фотомодель Памела Андерсон и её выдающаяся грудь.

2. Певица Ванесса Паради и её щербинка между верхними зубами.

4. Актриса и певица Дженнифер Лопес и её пышные ягодицы.

7. Модель Кара Делевинь и её сросшиеся брови.

11. Актёр Эдриан Броуди и его вытянутый нос.

12. Актриса Скарлетт Йоханссон и её вздернутый нос и пухлые губы.