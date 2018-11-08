Какими будут звезды, если лишатся самых ярких черт 

У каждого человека есть особенности внешности, которые делают его уникальным, будь то родинка на видном месте, разросшиеся брови, дефект зубов или крупный нос. Не лишены таких особенностей и звёзды, и зачастую именно эти «фишки» становятся самой запоминающейся составляющей индивидуальности. А что было бы, если бы знаменитости лишились бы своих уникальных черт? Посмотрите на фотографии и решите, стали селебрити эффектнее без фирменных «фишек».
1. Актриса и фотомодель Памела Андерсон и её выдающаяся грудь.
2. Певица Ванесса Паради и её щербинка между верхними зубами.
3. Актриса Анджелина Джоли и её пухлые губы.
4. Актриса и певица Дженнифер Лопес и её пышные ягодицы.
5. Теледива Ким Кардашьян и её знаменитая «пятая точка».
6. Актриса Джулия Робертс и её крупный рот.
7. Модель Кара Делевинь и её сросшиеся брови.
8. Актриса Меган Фокс и её яркие глаза.
9. Певица Анна Семенович и её незабываемый бюст.
10. Актриса Кэмерон Диаз и её длинные ноги.
11. Актёр Эдриан Броуди и его вытянутый нос.
12. Актриса Скарлетт Йоханссон и её вздернутый нос и пухлые губы.
13. Барбра Стрейзанд и её далёкий от совершенства нос.