Ещё
Марина Александрова снялась без одежды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Покинувшая Россию Марина Александрова снялась без одежды 

Дни.ру + ещё 2 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Марина Александрова проводит время в Японии. Популярная актриса опубликовала фотографию, на которой запечатлена без одежды сидящей в ванне на фоне осеннего пейзажа.
Марина Александрова хоть раз в год старается побывать в Японии. 2018-ый не стал исключением. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная актриса поделилась с многочисленными подписчиками фотографиями и короткими видео, сделанными в Стране восходящего солнца.
@mar_alexandrova
На снимках артистка запечатлела осенние пейзажи и урбанистические виды. Однако особое внимание поклонники обратили на фотографии, где Марина запечатлена сидящей в ванне на фоне большого окна, выходящим на луг. Артистка сидит в закрытой позе, однако очевидно, что она без одежды. Фанаты пришли в восторг.
@mar_alexandrova
"Удивительно загадочные фото!? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Вы какая-то волшебная! А ваша внешность незабываемая!", "А графинчик саке?", "И впрям природа как на этапе Ричард Бернс ралли. Где я видел этот пейзаж, вспомнил. Необычное фото.. ", "Марина красотка!", "Элегатность в каждом фото", — рассыпались в комплиментах интернет-пользователи.
Ранее в интервью Марина Александрова объяснила, что бывает в Японии так часто, потому что эту страну любит ее муж, режиссер и продюсер Андрей Болтенко. "В прошлое наше путешествие в эту страну сын Андрюша впервые сказал фразу на японском. У меня была такая гордость! Андрюша вообще к языкам очень способный: еще изучает английский и испанский. Ему интересен японский, он сам хочет его учить. Конечно, это все от нашей любви к этой стране", — цитируют Марину Александрову "7 Дней".
Дни.ру: последние новости
54-летняя Лолита Милявская показала 8-месячную дочь "У меня все плохо": крик души родившей Анастасии Костенко Беременная Бледанс подвергла ребенка опасности
Женский форум20
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды с самыми некрасивыми ногами3
Тест: сколько у вас было прошлых жизней
Какими будут звезды, если лишатся самых ярких черт
Певицы с сомнительным талантом51
Прошу совета: муж тратит все на бывшую семью27
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:33
Назван самый сексуальный мужчина этого года
Звёзды
01:48
Басков женится, но Лопырева больше не невеста
Звёзды
00:34
Беременную Бледанс раскритиковали за опасную позу
Звёзды
07:35
Почему мечты не сбываются
Психология
02:55
Женская одежда, которую недолюбливают мужчины
Мода
07:48
Как избавиться от пухлого живота
Красота
05:20
Куда пропала кумир восьмидесятых Сабрина
Звёзды
00:17
17-летняя внучка Софии Ротару стала певицей
Звёзды
03:28
Звезды с самыми некрасивыми ногами
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение