Покинувшая Россию Марина Александрова снялась без одежды

Марина Александрова проводит время в Японии. Популярная актриса опубликовала фотографию, на которой запечатлена без одежды сидящей в ванне на фоне осеннего пейзажа.

Марина Александрова хоть раз в год старается побывать в Японии. 2018-ый не стал исключением. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная актриса поделилась с многочисленными подписчиками фотографиями и короткими видео, сделанными в Стране восходящего солнца.

@mar_alexandrova

На снимках артистка запечатлела осенние пейзажи и урбанистические виды. Однако особое внимание поклонники обратили на фотографии, где Марина запечатлена сидящей в ванне на фоне большого окна, выходящим на луг. Артистка сидит в закрытой позе, однако очевидно, что она без одежды. Фанаты пришли в восторг.

@mar_alexandrova

"Удивительно загадочные фото!? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Вы какая-то волшебная! А ваша внешность незабываемая!", "А графинчик саке?", "И впрям природа как на этапе Ричард Бернс ралли. Где я видел этот пейзаж, вспомнил. Необычное фото.. ", "Марина красотка!", "Элегатность в каждом фото", — рассыпались в комплиментах интернет-пользователи.