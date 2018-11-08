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Ребенок принца Гарри будет воспитываться по-особенному
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Ребенок принца Гарри будет воспитываться по-особенному 

Журнал ОК! 2 часа назад
Фото: @kensingtonroyal
Принц Гарри и Меган Маркл — в некотором смысле главные «бунтари» королевской семьи, которые не раз нарушали протокол. Они предпочитают жить по своим правилам и усмотрениям — это же собираются передать своими детям. По словам западного источника, супруги, ожидающие сейчас своего первенца, планируют воспитывать своих наследников в несколько иных условиях, чем делают это принц Уильям и Кейт Миддлтон.
«Меган и Гарри хотят сосредоточить свое внимание на гуманитарной и благотворительной деятельности и передать те же ценности своим детям», — заявил инсайдер портала ET.
Известно, что после рождения ребенка герцог и герцогиня Сассекские планируют большую часть времени проводить в своих владениях в Котсуолде, где им будет помогать мама Меган Маркл Дория Рэгланд.
Для Гарри очень важно передать наследникам память о принцессе Диане и ее ценностях. Поэтому особо важным моментом в их воспитании станет знакомство и с другой стороной жизни, знакомство с людьми, которым меньше повезло в жизни. По словам источника, Меган и Гарри покажут детям различия в обществе и научат уважать границы.
Интересно, что будущих членов королевской семьи научат ценить и уважать труд — родители будут доверять им некоторую работу по дому членам королевской семьи уже уготованы некоторые обязанности работы по дому.
Напомним, в начале октября Меган Маркл и принц Гарри заявили, что ждут ребенка. Их первенец должен появиться на свет следующей весной. После завершения австралийского турне Меган Маркл не планирует совершать официальных выходов. На днях стало известно, что королевская семья сделала герцогине потрясающий подарок на Рождество, пригласив ее маму Дорию присоединиться к ним на каникулы.
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