Певицы с сомнительным талантом

За последние пару десятков лет на российской сцене появилось много новых лиц. Но, к сожалению, далеко не все исполнители действительно обладают талантом. Некоторые из новых звёзд действительно одарены, но другие даже с трудом попадают в ноты.

1. Юлия Ковальчук . Критики певицы уверены, что у неё посредственный голос, а манера исполнения банальная. Тем не менее, Ковальчук записывает альбомы и собирает залы.

2. Анна Семенович . Анна часто попадает в светскую хронику, но вряд ли кто-то, кроме самых преданных её фанатов, назовёт хоть пару хитов, исполненных певицей. Семенович попала в шоу-бизнес из фигурного катания, но певческий талант тут, видимо, не при чём.

3. Ольга Бузова . Бывшая участница «Дома-2» внезапно стала популярной после расставания с супругом. Ольга решила воспользоваться возможностью и переквалифицировалась в певицу, хотя явно не имеет к пению даже минимальных способностей.

4. Линда. В конце девяностых песни исполнительницы лились из каждого окна. Девушка не обладала выразительным голосом, что демонстрировали её живые выступления, но брала публику мистическим образом и своеобразной манерой исполнения. Существенную помощь в продвижении Линде оказал продюсер Максим Фадеев , и это пошло ей на пользу: даже сегодня многие композиции звучат актуально.

Какие ещё певицы обладают сомнительным талантом, узнайте из видео.