Ещё
Почему Андрей Губин сменил фамилию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему Андрей Губин сменил фамилию 

Умная 4 часа назад
На самом деле популярный певец, исполнивший такие хиты как «Мальчик-бродяга», «Лиза», «Зима, холода», при рождении получил совсем другую фамилию. Его звали Андрей Клементьев. Зачем же звезде 90-х понадобился псевдоним? И из каких соображений Клементьев стал именно Губиным?

Фамилия при рождении

Будущий певец появился на свет в Уфе в 1974 году. В свидетельстве, выданном матери новорожденного сына, значилось: «Андрей Валерьевич Клементьев». И это логично: в то время мать Андрея и его сестры Анастасии Светлана Васильевна действительно была замужем за неким Валерием Клементьевым.
В начале 1980-х годов Клементьевы переехали на постоянное место жительства в Москву. Долгие годы семья вынуждена была снимать то одну, то другую квартиру, поэтому Андрей часто менял школы. По словам самого артиста, из-за того, что он всегда был новичком, одноклассники нередко над ним издевались.

Новый брак матери

С юных лет Андрей занимался не только спортом, но творчеством. К тому же любимый футбол он вынужден был покинуть из-за полученной травмы ноги. Примечательно, что песню «Мальчик-бродяга» Андрей написал сам, когда ему едва исполнилось 14 лет.
Между тем Светлана Васильевна заключила новый брак. На этот раз ее избранником стал бизнесмен и продюсер Виктор Губин. Он также являлся вице-президентом товарно-сырьевой биржи. Мать Андрея по традиции взяла фамилию нового супруга. Стоит отметить, что Виктор Викторович занимался и так называемой «раскруткой» и своего пасынка.

Отчим или отец?

После школы Андрей подал документы в Гнесинское училище. Однако закончить учебу ему так и не удалось: певца отчислили за прогулы. Поначалу Клементьев пошел работать на телевидение и даже стал корреспондентом молодежной программы «До 16-ти и старше». Но в конце концов Андрей все-таки решил посвятить свою жизнь музыке. Во второй половине 90-х годов к нему вместе с хитом «Мальчик-бродяга» пришла долгожданная слава. В тот момент он уже взял себе сценическое имя, а точнее фамилию Губин.
Сам артист утверждал, что, по его мнению, «Клементьев» звучало не слишком благозвучно, поэтому он и выбрал фамилию отчима. Однако некоторые поклонники исполнителя уверены в том, что на самом деле Клементьев стал Губиным совсем по другой причине. Среди почитателей творчества певца бытует мнение, что настоящим отцом Андрея является никто иной как второй муж его матери Виктор Губин. Многие даже замечают явное сходство между Губиным-старшим и его пасынком. Тем не менее, свои паспортные данные Андрей все-таки оставил без изменений.
Умная: последние новости
Почему вредно авокадо Почему русские женщины любят ходить в халатах дома Александра Коллонтай: какой была главная феминистка СССР
Женский форум7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певицы с сомнительным талантом12
«Молодому мужу я стала не нужна»8
Названо имя женщины года1
Врачи объяснили, почему нельзя наказывать детей13
Звезды с самыми некрасивыми ногами
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:33
Назван самый сексуальный мужчина этого года
Звёзды
01:48
Басков женится, но Лопырева больше не невеста
Звёзды
03:28
Звезды с самыми некрасивыми ногами
Звёзды
01:42
Названо имя женщины года
Звёзды
11:06
Певицы с сомнительным талантом
Звёзды
01:23
Какими будут звезды, если лишатся самых ярких черт
Звёзды
10:06
Как выглядят эталоны красоты в разных странах
Красота
05:38
Кровожадные детки, которых отправили в тюрьму
Дети
05:22
Женщины Николая Еременко увиделись на похоронах
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение