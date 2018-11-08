Почему Андрей Губин сменил фамилию

На самом деле популярный певец, исполнивший такие хиты как «Мальчик-бродяга», «Лиза», «Зима, холода», при рождении получил совсем другую фамилию. Его звали Андрей Клементьев . Зачем же звезде 90-х понадобился псевдоним? И из каких соображений Клементьев стал именно Губиным

Фамилия при рождении

Будущий певец появился на свет в Уфе в 1974 году. В свидетельстве, выданном матери новорожденного сына, значилось: «Андрей Валерьевич Клементьев». И это логично: в то время мать Андрея и его сестры Анастасии Светлана Васильевна действительно была замужем за неким Валерием Клементьевым.

В начале 1980-х годов Клементьевы переехали на постоянное место жительства в Москву. Долгие годы семья вынуждена была снимать то одну, то другую квартиру, поэтому Андрей часто менял школы. По словам самого артиста, из-за того, что он всегда был новичком, одноклассники нередко над ним издевались.

Новый брак матери

С юных лет Андрей занимался не только спортом, но творчеством. К тому же любимый футбол он вынужден был покинуть из-за полученной травмы ноги. Примечательно, что песню «Мальчик-бродяга» Андрей написал сам, когда ему едва исполнилось 14 лет.

Между тем Светлана Васильевна заключила новый брак. На этот раз ее избранником стал бизнесмен и продюсер Виктор Губин. Он также являлся вице-президентом товарно-сырьевой биржи. Мать Андрея по традиции взяла фамилию нового супруга. Стоит отметить, что Виктор Викторович занимался и так называемой «раскруткой» и своего пасынка.

Отчим или отец?

После школы Андрей подал документы в Гнесинское училище. Однако закончить учебу ему так и не удалось: певца отчислили за прогулы. Поначалу Клементьев пошел работать на телевидение и даже стал корреспондентом молодежной программы «До 16-ти и старше». Но в конце концов Андрей все-таки решил посвятить свою жизнь музыке. Во второй половине 90-х годов к нему вместе с хитом «Мальчик-бродяга» пришла долгожданная слава. В тот момент он уже взял себе сценическое имя, а точнее фамилию Губин.

Сам артист утверждал, что, по его мнению, «Клементьев» звучало не слишком благозвучно, поэтому он и выбрал фамилию отчима. Однако некоторые поклонники исполнителя уверены в том, что на самом деле Клементьев стал Губиным совсем по другой причине. Среди почитателей творчества певца бытует мнение, что настоящим отцом Андрея является никто иной как второй муж его матери Виктор Губин. Многие даже замечают явное сходство между Губиным-старшим и его пасынком. Тем не менее, свои паспортные данные Андрей все-таки оставил без изменений.