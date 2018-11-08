20-летний сын Газманова поучаствовал в модной фотосессии

67-летний певец Олег Газманов — отец двоих детей. У него есть 37-летний сын Родион от первого брака с Ириной и 14-летняя дочь Марианна от нынешней супруги Марины. Также он стал отцом для 20-летнего приемного сына Филиппа, родившегося в первом браке его жены.

Молодой человек учится в Лондоне, в Москве его можно встретить нечасто. Филипп активно занимается спортом, путешествует и работает моделью. Так, в апреле он снялся для журнала Tatler. А недавно Филипп поделился кадрами с модной съемки для Cosmos Journal. На фотографиях парень позирует в пальто, джемпере и брюках. Подписчики оценили осенний образ Газманова. Некоторые отметили, что он выглядит слишком загорелым.

«Красавчик Филипп», «Крут!», «На втором фото похожи с Адамом Ламбертом », «Пересидел в солярии!», «Ты какой-то невероятный», — пишут пользователи (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

Напомним, в 2016 году стало известно, что Филипп встречается с моделью по имени Анна. Наследник артиста сам рассекретил свою возлюбленную, опубликовав в Instagram их совместные снимки. Чуть позже выяснилось, что Газманов ищет подруг на ночь в Tinder. Тогда в Сети появилась переписка Филиппа со студенткой из Москвы.