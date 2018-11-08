Звезды с самыми некрасивыми ногами

Звёздные красавицы, дефилирующие по красным дорожкам, восхищают фанатов. Но если на причёску, макияж, наряд и даже маникюр обращают внимание почти все, то ноги знаменитостей почти всегда остаются скрыты от глаз любопытствующих. Но иногда ступни актрис, певиц, моделей всё же попадают в объектив камер журналистов, и тут приходит время удивляться, ведь даже у признанных секс-символов ступни иногда просто ужасны.

1. У актрисы Пенелопы Крус искривлены средние пальцы на ногах и это прекрасно видно, если она выходит в босоножках.

2. Фотомодель Кейт Мосс явно провела сотни часов, прогуливаясь на каблуках в туфлях не по размеру, так что теперь её пальцы искривлены и подогнуты внутрь.

3. Актриса Элизабет Хёрли , похоже, не всегда делает маникюр и как-то папарации запечатлели её неухоженные ноги.