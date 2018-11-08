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Глюк'OZA рассказала о психологических проблемах
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Глюк'OZA рассказала о психологических проблемах 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: @chistyakova_ionova
Певица Глюк'OZA решилась на откровенное признание в соц. сетях. «Я так часто в себе сомневаюсь», — рассказала артистка своим поклонникам.
Наталья до сих пор не может найти причину, в чём заключается проблема неуверенности. Она отметила, что возможно это связано с заниженной самооценкой при рождении, а может кто-то «постарался» на протяжении жизни. Однако у Натальи есть методы, как с этим бороться.
«И мой способ с ней справиться — это окружать себя талантами, теми, кто сильнее, выше, быстрее. Именно правильные маятники направляют нас к нужному решению и успехам», — рассказала певица. Артистка также поблагодарила поклонников, которые морально поддерживают её. Они в свою очередь написали множество комплиментов в адрес Натальи.
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