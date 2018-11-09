Адриана Лима больше не «ангел» Victoria’s Secret

Адриана Лима завершила карьеру «ангела» Victoria’s Secret. Что она будет делать дальше?

Это конец эпохи. Люди в Америке плачут (без преувеличения) — Адриана Лима (37) завершает карьеру «ангела» Victoria’ Secret, и вчерашнее шоу было ее последним. Лиме 37 лет, и 20 из них она отдала подиуму VS.

Что она будет делать дальше? Об этом Адриана рассказала в маленьком интервью после шоу, которое прошло сегодня ночью в Нью-Йорке. «Я хочу поддерживать женщин и заниматься всемирными проектами, касающимися их прав». Неудивительно.

Посмотрим, что будет дальше, но, к счастью, без поддержки Лима не останется. В 2016-м она развелась с мужем-баскетболистом Марко Жаричем, а сейчас встречается с турецким писателем Метином Хара. Говорят, у них любовь!