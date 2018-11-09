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Ингеборга Дапкунайте восхитила стройной фигурой
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Ингеборга Дапкунайте восхитила стройной фигурой 

Дни.ру + ещё 3 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Известная актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте покорила пользователей Сети своей фигурой и чувством стиля. Совместное фото с артисткой разместила телеведущая Елена Летучая на своей странице в Instagram.
Бывшая ведущая программы "Ревизорро" встретилась с Дапкунайте во время премии журнала OK!. На фотографии женщины крепко обнимают друг друга. Для мероприятия Ингеборга выбрала блузку и юбку с узором. Легкий образ она дополнила черным поясом. Летучая надела черный приталенный жакет. В подписи к снимку Елена назвала литовскую актрису своим учителем и другом.
@elenapegas
Подписчики одарили звезд комплиментами: "Потрясная энергетика у обеих", "Шикарные, роскошные женщины в полном смысле этих слова", "Вы даже похожи", "Восхищаюсь вами! Красавицы!", "Ингеборга блистательна", "Обожаю вас обеих!".
Ингеборга Дапкунайте действительно очень хорошо выглядит для своего возраста. Многие поклонники не перестают восхищаются ее стройностью и молодостью. Сегодня артистка невероятно востребована в мире театра и кино. Дапкунайте часто появляется на сцене Театра наций. В прошлом году она исполнила роль императрицы в фильме Алексея Учителя "Матильда", передает teleprogramma.pro.
Однако среди всех восторженных комментаторов нашелся подписчик, который вспомнил недавнюю выходку актрисы. "А почему Ингеборга не на столе? После снимка в библиотеке мнение о ней поменялось", — написал он.
d.ingeborga
Ранее Дапкнунайте разместила фотографию, которая не на шутку рассердила многих ее поклонников. Актриса позирует на столе в читальном зале в Российской государственной библиотеке. "Развела пошлятину. Эта идея, на мой взгляд, совсем не уместна", — заявил один из недовольных пользователей.
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