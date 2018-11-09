Куда пропала кумир восьмидесятых Сабрина 

В конце восьмидесятых не было подростка, который не знал бы заводную песню Boys, исполненную певицей Сабриной. Красавица завоевала сердца публики не только музыкальными композициями, мгновенно становившимися хитами, но и эффектной внешностью. И это неудивительно, ведь с самого детства Сабрина мечтала стать моделью.
Сабрина Солерно родилась 15 марта 1968 в итальянской Генуе. С 15 лет она стала постоянно принимать участие в конкурсах красоты, и в 17, наконец, завоевала титул «Мисс Лигурия-86». Сразу же юную красотку пригласили на тв. Но это было не единственным везением в жизни девушки. Членом жюри конкурса красоты был Сильвио Берлускони, итальянский медиа-магнат, который спустя годы займёт кресло премьер-министра страны. Сильвио, и по сей день имеющему репутацию неукротимого ловеласа, приглянулась королева красоты, он нанял для неё продюсера и занялся её продвижением на сцене. Этот факт породил множество слухов о романе Берлускони и Сабрины, но сама она многократно это опровергала. Песни Сабрины сложно назвать интеллектуальными, да и голос у певицы посредственный, но благодаря умелой работе продюсеров и собственной трудоспособности она стала секс-символом итальянской музыки восьмидесятых. Однако в девяностых певица пропала. Что заставило её исчезнуть и чем Сабрина занимается сегодня? Смотрите ролик и узнайте о певице больше.