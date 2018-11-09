Куда пропала кумир восьмидесятых Сабрина

В конце восьмидесятых не было подростка, который не знал бы заводную песню Boys, исполненную певицей Сабриной. Красавица завоевала сердца публики не только музыкальными композициями, мгновенно становившимися хитами, но и эффектной внешностью. И это неудивительно, ведь с самого детства Сабрина мечтала стать моделью.