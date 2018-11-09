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Фанаты не узнали Михееву с необычным цветом волос
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Поклонники не узнали Аллу Михееву с необычным цветом волос 

Рамблер 1 час назад
Фото: @allamikheeva
Телеведущая удивила подписчиков внезапной сменой имиджа. На новом фото в Instagram девушка предстала со светло-розовыми волосами. И коротко подписала: "Цвет настроения розовый".
Обычно Алла не экспериментирует со своей внешностью и носит длинные светлые волосы, которые для вечерних выходов укладывает в разные прически.
@allamikheeva
Неудивительно, что поклонники телеведущей были удивлены, а некоторые и вовсе ее не узнали: "Вас не узнать — прям совсем подросток", "Как будто героиня аниме", "Очень идет, совсем другая", "С розовыми волосами выглядите как подросток", "Вас не узнать. Соглашусь с остальными, цвет вам идет", — написали подписчики Аллы.
Пока одни фанаты раздумывали над тем, что же заставило телеведущую так резко сменить имидж, другие догадались, что Алла просто примерила парик.
Кстати, однажды девушка уже так делала, правда, тогда она "превратилась" в брюнетку, а поклонники принялись умолять ее перекраситься обратно в блондинку.
Женский форум
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