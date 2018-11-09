«У меня все плохо»: крик души родившей Костенко

«У меня все плохо»: крик души родившей Анастасии Костенко

Завистники мечтают услышать жалобы на жестокую судьбу от Анастасии Костенко . Однако модель и супруга футболиста Дмитрия Тарасова не собирается доставлять им такого удовольствия.

Есть люди, которые просто спят и видят ваши неудачи и неприятности, мечтают прочесть на вашем лице несчастье. Но Анастасия Костенко не оправдывает их надежд.

"У меня все плохо, нет идей и вдохновения, в семье непонимание, я потерялась" — наверное, у каждого есть такие люди, которые мечтают это услышать", — написала Анастасия в своем Instagram.

По наблюдениям супруги Дмитрия Тарасова, чем гармоничнее, интереснее и счастливее человек, тем больше его успех вызывает "трясучку" у тех людей, которые по каким-то причинам не могут так же выстроить свою жизнь. Оттого у них и появляется желание заниматься "темными делишками" по отношению к чужой.

"Досвидулечки, сплетники. Вкратце, люблю людей обсуждающих идеи, а не людей. Возможно раньше я сама такой была, потом стала думать больше на эту тему, что это как-то неправильно, бесполезно и пора попрощаться с "гонцами — интриганами", — попрощалась с хейтерами Анастасия (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).

Пост Костенко, судя по всему, навеян публикациями в некоторых СМИ: там сообщается о том, что ее супруг Дмитрий Тарасов даже в третьем браке не остепенился и периодически "уходит в загул". Сам Тарасов на такие статьи старается не реагировать: футболист "Локомотива" публикует в соцсетях идиллические картинки своих занятий с новорожденной дочкой и сохранившей прекрасную форму после родов Анастасией. Некоторые комментаторы уверяли, что все снимки выполнены давно, брак модели и спортсмена на грани разрыва, а очередная дочь футболиста скоро останется без отца.

И все же большинство поклонников уверены, что Дмитрий хороший отец. Он души не чает в новорожденной малышке, все свое свободное время посвящает ей и жене Анастасии Костенко. Вместе они посещают подмосковные храмы, ездят в гости и кино.