Брошенную Кридом Клюкину сняли с Биланом

Совместный видеоролик с Биланом появился в Instagram Дарьи. На кадрах — Дима, он сидит в одиночестве и зачитывает многочисленные вопросы фанатов: "Где Даша?". Затем певец зовет Клюкину и интересуется у нее, почему ее все ищут.

Недавно фанаты решили, что Клюкина беременна. На одном из видео с участием Дарьи они разглядели "подросший" живот модели. Отцом ребенка, по мнению комментаторов, мог быть Егор Крид . Ведь это он по итогам шестого сезона шоу "Холостяк" выбрал победительницей Клюкину.

Интересное положение Дарьи раскрыла ее подруга модель Кристина Крайт. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram видео с Клюкиной. На кадрах разглядели округлившийся животик Даши. Сама победительница шоу "Холостяк" новость не комментировала. Модель уехала в родную Свердловскую область, от публичных выступлений Даша воздерживалась.

Напомним, что после шоу "Холостяк" отношения у Егора Крида и Дарьи Клюкиной не заладились. Молодые люди пытались встречаться без камер, но страсть быстро угасла. Вскоре певец объявил о расставании с моделью.

Комментируя клип Дарьи с Биланом, одна из поклонниц заметила: "Ща у Егорки пригорит" (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред). Фанаты Клюкиной порадовались за нее и даже стали строить догадки, нет ли между ней и популярным певцом отношений. "Класс! Слушай, Дашуль, вы так гармонично смотритесь. Дима вообще супер! Так что…", "Очень надеемся, что вы вместе", "Такая красивая пара", — с надеждой пишут поклонники.