Муцениеце ответила на слухи о третьей беременности

В ответ на слухи о третьей беременности Агата Муцениеце показала живот

29-летняя актриса и мама двоих детей продемонстрировала свои формы.

На днях в Сети поклонники начали обсуждать возможную третью беременность Агаты . Пользователей смутило новое фото, на котором Павел Прилучный нежно держит за живот супругу. Сама Муцениеце не прокомментировала предположения о своем интересном положении. Вместо этого несколько часов назад в ее Instagram появилось фото с обнаженным животом, на котором она демонстрирует плоский живот.

И че там эта Ратаковски кичится своим прессом? #мамаПодкачалась Ты сначала роди, да? #яжмать #похвалисебяСам,

— подписала фото Агата, обратившись к модели Эмили Ратажковски. (прим. (прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

Напомним, что супруги познакомились на съемочной площадке сериала «Закрытая школа». В августе 2011 года Павел и Агата тайно сыграли свадьбу. В 2013-м у них родился сын Тимофей, а через два года на свет появилась дочь Мия.