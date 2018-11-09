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Муцениеце ответила на слухи о третьей беременности
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В ответ на слухи о третьей беременности Агата Муцениеце показала живот 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
29-летняя актриса и мама двоих детей продемонстрировала свои формы.
На днях в Сети поклонники начали обсуждать возможную третью беременность Агаты. Пользователей смутило новое фото, на котором Павел Прилучный нежно держит за живот супругу. Сама Муцениеце не прокомментировала предположения о своем интересном положении. Вместо этого несколько часов назад в ее Instagram появилось фото с обнаженным животом, на котором она демонстрирует плоский живот.
И че там эта Ратаковски кичится своим прессом? #мамаПодкачалась Ты сначала роди, да? #яжмать #похвалисебяСам,
— подписала фото Агата, обратившись к модели Эмили Ратажковски. (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Напомним, что супруги познакомились на съемочной площадке сериала «Закрытая школа». В августе 2011 года Павел и Агата тайно сыграли свадьбу. В 2013-м у них родился сын Тимофей, а через два года на свет появилась дочь Мия.
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