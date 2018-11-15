Влад Соколовский скучает по Рите Дакоте после развода

Артисты и экс-супруги Влад Соколовский и Рита Дакота поставили точку в своем браке в сентябре этого года. Но даже, по слухам, закрутив новый роман, певец не может забыть бывшую жену. По крайней мере, такой вывод сделали поклонники и журналисты, заметив «лайки», которые Влад ставит буквально под каждым постом Риты в Instagram.

Именно поэтому сейчас в Сети обсуждают возможное примирение пары, которая, как казалось многим, рассталась злейшими врагами.

Одни фолловеры молодых родителей рады перспективе воссоединения семьи:

«Рита, обратите внимание на лайки Влада, он явно пытается что-то вам сказать», «Неспроста Влад вас лайкает», «Влад заметно скучает».

Другие скептически относятся к этому: «Прошлое должно оставаться прошлым», «Забудьте и идите вперед, оба!».

Впрочем, пока Дакота игнорирует экс-супруга и никак не комментирует свои отношения с ним. Сейчас девушка полностью погружена в работу (на днях она побывала на Бали, где сняла новый клип) и заботы о маленькой дочери Мии.