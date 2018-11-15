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Влад Соколовский скучает по Рите Дакоте
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Влад Соколовский скучает по Рите Дакоте после развода 

Passion.ru + ещё 10 3 часа назад
Фото: Passion.ru
27-летний Влад Соколовский не может перестать следить за жизнью своей 28-летней бывшей жены Риты Дакоты.
Артисты и экс-супруги Влад Соколовский и Рита Дакота поставили точку в своем браке в сентябре этого года. Но даже, по слухам, закрутив новый роман, певец не может забыть бывшую жену. По крайней мере, такой вывод сделали поклонники и журналисты, заметив «лайки», которые Влад ставит буквально под каждым постом Риты в Instagram.
Именно поэтому сейчас в Сети обсуждают возможное примирение пары, которая, как казалось многим, рассталась злейшими врагами.
Одни фолловеры молодых родителей рады перспективе воссоединения семьи:
«Рита, обратите внимание на лайки Влада, он явно пытается что-то вам сказать», «Неспроста Влад вас лайкает», «Влад заметно скучает».
Другие скептически относятся к этому: «Прошлое должно оставаться прошлым», «Забудьте и идите вперед, оба!».
Впрочем, пока Дакота игнорирует экс-супруга и никак не комментирует свои отношения с ним. Сейчас девушка полностью погружена в работу (на днях она побывала на Бали, где сняла новый клип) и заботы о маленькой дочери Мии.
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Женский форум
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