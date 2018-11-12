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«Плохо и страшно»: Пригожин шпионил за Валерией
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«Плохо и страшно»: Пригожин шпионил за Валерией 

Дни.ру + ещё 2 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин приняли участие в съемках программы "Когда все дома" на телеканале "Россия 1", где рассказал об острых переживаниях в первые годы отношений с супругой. Дошло до того, что он организовал за ней слежку с помощью специальных программ.
Валерия и Иосиф Пригожин могут претендовать на звание самой крепкой и завидной пары в российском шоу-бизнесе. Продюсер признался, что раньше и представить себе не мог, что способен так сильно к кому-то привязаться. Ему трудно отпускать супругу даже на гастроли, однако сложнее всего было в первые годы их отношений.
"У меня начались панические атаки: я от ужаса не мог спать, я задыхался, по больницам бегал. Бывало, еду в машине, выбегаю, бегу по улице, потому что мне плохо и страшно", — рассказал Иосиф Пригожин в эфире программы "Когда все дома".
Продюсер считает, что столь резкая реакция связана со страхом потерять настоящее счастье, которое он сумел обрести. "Когда Лера уезжала на гастроли, а я оставался на работе, то не мог спать вообще, просто не засыпал", — пожаловался он.
Когда Валерия летела на самолете или переезжала из одного города в другой за несколько сотен километров, Иосиф Пригожин очень переживал за безопасность супруги. Он признался, что с помощью специального приложения отслеживал ее перемещения, чтобы быть уверенным, что с ней все в порядке.
Даже по прошествию лет долго находиться отдельно друг от друга Иосиф Пригожин и Валерия не могут. Продюсер признался, что сам не ожидал от себя такого, а также сравнил их пару с сиамскими близнецами.
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