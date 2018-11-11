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Пригожин признался, что следил за Валерией
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Пригожин признался, что следил за Валерией через приложение 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @valeriya
Продюсер и муж популярной певицы сделал откровенное признание в эфире телепередачи.
Иосиф Пригожин и Валерия стали героями программы "Когда все дома" на телеканале "Россия 1". Знаменитый продюсер поделился историей о том, как он ухаживал за певицей, и рассказал, какими были их отношения в самом начале.
Сейчас можно с уверенностью сказать, что семья Валиреия Пригожина и Валерии — одна из самых крепких в российском шоу-бизнесе, для обоих супругов этот брак стал не первым в жизни. По словам Иосифа, тяжелее всего ему было, когда их отношения только начинались, он с трудом переживал разлуку, ему сложно было отпускать певицу на гастроли. Он считает, что такая реакция вызвана тем, что он слишком боялся потерять Валерию, которая стала для него настоящим счастьем.
Именно поэтому он установил специальное приложение на смартфон, с помощью которого следил за передвижениями Валерии между городами. Ему было важно убедиться, что с ней все в порядке. Да и сейчас расставания даются им обоим тяжело.
Женский форум6
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