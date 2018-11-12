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Так ли крепок хваленый брак Уилла Смита
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Так ли крепок хваленый брак Уилла Смита 

Рамблер 3 часа назад
Актёры Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит создали семье в последний день 1997 года и вот уже 20 лет числятся одной из образцовых голливудских пар. У Уилла и Джады дове детей: 20-летний Джейден и 18-летняя Уиллоу, которые тоже решили связать жизнь с шоу-бизнесом. Однако всё ли так гладко в жизни пары, как расписывают глянцевые журналы?
Знакомство будущих супругов состоялось задолго до свадьбы. Джада сразу понравилась Уиллу, но он не решился завести роман. Мало того, он начал отношения с приятельницей Джады, которые вылились в свадьбу и рождение наследника. Однако забыть возлюбленную он не смог и спустя время расстался с женой и начал встречаться с Джадой. Уилл уже был готов к созданию семьи и с радостью вступил в брак, чего не скажешь о Джаде. Она была молодой перспективной актрисой и не верила в институт брака, но её семья, узнав о беременности, вынудила девушку пойти под венец. Сначала у Джады появился сын, через пару лет родилась дочь. Супруг Уилл становился всё более популярным, а вот Джада, захваченная заботой о детях, оставалась в тени.
Почему супруги расстались, в чём Джада обвиняла Уилла, какие правила они установили в семье — обо всё этом узнайте из видео.
Женский форум
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