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Российские звезды, которые в 40 лучше, чем в 20
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Российские звезды, которые в 40 лучше, чем в 20 

Рамблер 2 часа назад
Выглядеть эффектно на пятом-шестом десятке могут все женщины, но для этого надо прикладывать усилия. Эти знаменитые женщины не жалеют средств, чтобы, перешагнув сорокалетний рубеж, не уступать по красоте юным коллегам.
1. Светлана Бондарчук, 49 лет. Светлана не прочь побаловать подписчиков в соцсетях пикантными фото, однако при такой фигуре, как у неё, это позволительно.
2. Екатерина Климова, 40 лет. Глядя на актрису, невозможно поверить, что ей уже не 18, а то, что Екатерина родила четверых детей, и вовсе кажется фантастикой.
3. Валерия, 50 лет. Певица — тоже многодетная мама, у неё дочь и два сына. Но по фигуре этого не скажешь. Валерия давно увлекается йогой и, похоже, узнала секрет их молодости.
4. Ирина Салтыкова, 52 года. Певица частенько выкладывает фотографии в бикини в Инстаграм, причём зачастую её не отличить от дочери, которой исполнился 31 год.
5. Натали, 44 года. Певица, ставшая известной в девяностые, надолго ушла в тень и снова появилась на сцене несколько лет назад. Как ни странно, но Натали совсем не изменилась за прошедшие два десятка лет, хоть и обзавелась тремя детьми.
6. Ирина Безрукова, 53 года. Актриса не устаёт поражать поклонников изящными формами. Она поддерживает стройность с помощью разработанной специально для неё диеты и даст фору многим молодым артисткам.
Смотрите ролик и узнайте, как звёзды умудряются не стареть.
Женский форум1
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