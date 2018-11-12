Российские звезды, которые в 40 лучше, чем в 20

Выглядеть эффектно на пятом-шестом десятке могут все женщины, но для этого надо прикладывать усилия. Эти знаменитые женщины не жалеют средств, чтобы, перешагнув сорокалетний рубеж, не уступать по красоте юным коллегам.

1. Светлана Бондарчук , 49 лет. Светлана не прочь побаловать подписчиков в соцсетях пикантными фото, однако при такой фигуре, как у неё, это позволительно.

2. Екатерина Климова , 40 лет. Глядя на актрису, невозможно поверить, что ей уже не 18, а то, что Екатерина родила четверых детей, и вовсе кажется фантастикой.

3. Валерия, 50 лет. Певица — тоже многодетная мама, у неё дочь и два сына. Но по фигуре этого не скажешь. Валерия давно увлекается йогой и, похоже, узнала секрет их молодости.

4. Ирина Салтыкова , 52 года. Певица частенько выкладывает фотографии в бикини в Инстаграм, причём зачастую её не отличить от дочери, которой исполнился 31 год.

5. Натали, 44 года. Певица, ставшая известной в девяностые, надолго ушла в тень и снова появилась на сцене несколько лет назад. Как ни странно, но Натали совсем не изменилась за прошедшие два десятка лет, хоть и обзавелась тремя детьми.

6. Ирина Безрукова , 53 года. Актриса не устаёт поражать поклонников изящными формами. Она поддерживает стройность с помощью разработанной специально для неё диеты и даст фору многим молодым артисткам.

Смотрите ролик и узнайте, как звёзды умудряются не стареть.